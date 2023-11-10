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نمو كبير فى القطاع الصناعى.. دراسة للمركز المصرى تكشف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - شهد القطاع الصناعي المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 18% في عام 2010 إلى 31% في عام 2023. وارتفعت الصادرات الصناعية المصرية من 12 مليار دولار في عام 2010 إلى 30 مليار دولار في عام 2023 ، تستهدف الحكومة المصرية أن تصبح مصر دولة صناعية رائدة في المنطقة بحلول عام 2025، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف، منها كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

 

● زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40%.

 

● رفع صادرات القطاع الصناعي إلى 50 مليار دولار.

 

● زيادة عدد المنشآت الصناعية إلى 100 ألف منشأة.

 

● توفير مليون فرصة عمل في القطاع الصناعي.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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