الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعًا مركزيًا لـ"حماس" بشمال قطاع غزة وقتلنا أكثر من 50 عنصرًا

أكّد المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش يستمرّ في تعميق القتال إلى قلب مدينة ​غزة​، ويصل ويطهّر منشآت حركة "حماس" ومخرّبيها ومواقع استخدمتها".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "أحد هذه المواقع هو المربّع الأمني، الّذي يُعتبر موقعًا مركزيًّا للغاية في شمال ​قطاع غزة​، والّذي يحتوي على مواقع ومقرّات قيادة ومراكز تابعة لـ"حماس"، منها مقرّ الاستخبارات، مقرّ الدّفاع الجوّي، المباني السّلطويّة، مرافق التّدريبات، ومصانع إنتاج الوسائل القتاليّة ومرافقها".

وأفاد أدرعي بـ"أنّنا توغّلنا للمرّة الثّانية في هذه المنطقة وطهّرناها، وقاتلنا المخرّبين، وقتلنا خلال المعارك ما يزيد عن 50 مخرّبًا، وعثرنا على الكثير من الوسائل القتاليّة والوسائل الاستخباراتيّة".