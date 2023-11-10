أدرعي: الجيش قتل عددا من مسلحي النخبة بـ"حماس" في جباليا وهاجم 19 عنصرا استعدوا لمهاجمته

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش وجهاز الأمن العام واصلا تصفية مخرّبي النّخبة التّابعين لحركة "حماس"، ومن بينهم أولئك الّذين شاركوا في المجزرة الدّمويّة بحقّ منطقة غلاف ​غزة​".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "قوّاتنا تمكّنت من قتل قائد سريّة نخبة المدعو أحمد موسى، وقائد فصيلة يُدعى عمر الهندي، اللذين تحصّنا غرب جباليا"، موضحًا أنّ "موسى كان أحد قادة عمليّات المداهمة والاقتحام نحو قاعدة زيكيم، وكيبوتس زيكيم وموقع يفتاح. وخلال الأيّام الأخيرة، أدار خططًا هجوميّةً ضدّ الجيش في منطقة غرب جباليا".

وذكر أدرعي أنّه "تمّت أيضًا تصفية رئيس منظومة القنص التّابعة للواء الشمالي في "حماس" المدعو محمد كحلوت".

على صعيد متّصل، ادّعى أنّ "قوّاتنا هاجمت اللّيلة الماضية، بتوجيه من جهاز الأمن العام، 19 مخرّبًا من "حماس"، استعدّوا لمهاجمة قوّاتنا. بالإضافة إلى ذلك، عثر الجيش على حاوية وُضعت على شاطئ البحر، احتوت على نحو 20 قاذفة صواريخ ودمّرتها".

وأفاد بأنّ "خلال الهجوم اللّوائي لقوّات لواء المظليّين في حي الشيخ عجلين، قامت القوّة بتمشيط المواقع في القسم الجنوبي للمنطقة، وعثرت على منصة إطلاق قذائف صاروخيّة بجوار المباني السكنيّة"، مبيّنًا أنّ "الوسائل القتاليّة كافّة الّتي عُثر عليها، تمّ تدميرها أو مصادرتها من قبل قوّاتنا".