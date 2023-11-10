بوشكيان: قطاع صناعة الرخام  والغرانيت أصبح متقدّماً جداً في لبنان

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن قطاع صناعة الرخام والغرانيت أصبح متقدّماً جداً في لبنان، بفضل عناصر عديدة تتفاعل بين بعضها، من العراقة في التصنيع الذي بدأ بطريقة حرفية وتقليدية مع الجيل الأول المؤسّس، الى الجيل الثاني الذي تابع وحدّث وطوّر وجهّز وانفتح على الأسواق الكبيرة.

وأثناء تفقّده مصنع Gaf للرخام والغرانيت في منطقة نهر ابراهيم، لفت بوشكيان الى أن خصائص بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي كونها عائلية، وهي ميزة على عكس ما يعتقده البعض. وهنّأ آل عازار الذين انخرطوا في هذه الصناعة منذ أكثر من ثمانين عاماً، وحافظوا عليها بوسائل ومنتجات حديثة تصدّر الى الخارج.

وأوضح أن الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية والجمركية والادارية تبذل جهوداً لضبط التهريب، ومنع التهرّب من الرسوم.

ودعا أصحاب المصانع المخالفين أو الذين يعملون من دون ترخيص الى التقدّم من وزارة الصناعة والافادة عن أوضاعهم، لدراسة ملفاتهم، واعطاء الترخيص لمن يستحق، وحجبه عمّن هو غير مستوفي الشروط.

وشدّد على أن الحصول على شهادة صناعية موقتة ليس حلاً مستداماً، خصوصاً أن الوزارة تشدّدت جداً بمنح الشهادة وحصرتها لمرة واحدة ولفترة زمنية قصيرة، كفرصة تعطى الى صاحب المؤسسة لاستكمال المستندات وتسجيلها في الوزارة تمهيداً لمنحه الترخيص المناسب وفق الفئات المحددة، وهذا الترخيص هو المستند القانوني والدائم والذي يمنح مرة واحدة ويتصرّف صاحبه على أساسه في الانتاج والتسويق والتصدير واستيراد الآلات والمواد الأولية وتسجيل آليات المصنع وغير ذلك من الخدمات.