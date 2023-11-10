المرصد الاوروبي: اقتراح القانون الذي تقدم به سيناتور فرنسي لاعادة الأصول غير المشروعة مهم للشعب اللبناني

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن اقتراح القانون الذي تقدم به السيناتور الفرنسي جويل غيريو الى مجلس الشيوخ حول اعادة الأصول الغير المشروعة التي تم الاستيلاء عليها في فرنسا الى الشعب اللبناني يمكن أن يشكل نقطة التقاء مع العديد من الدول الاوروبية لتقديم هكذا اقتراحات وبالتالي يصبح هناك مبادرة أوروبية لمكافحة الفساد.

ورأى المرصد أن هذا الاقتراح مهم للشعب اللبناني الذي يعتبر ضحية في هذه القضية وسيحصل هناك اجحاف بحقه اذا لم تعد له حجزء من تلك الأموال.