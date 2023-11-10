شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تعتزم تزويد الصين باليورانيوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الماتي - أ ف ب

أعلنت كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم الخميس، اتفاقاً طويل الأمد لتوريد المعدن المشع إلى الصين، في وقت تُعزّز هذه الدولة الغنية بالموارد في آسيا الوسطى تعاونها مع بكين.

وأبرمت الصفقة بين الشركة الذرية الوطنية «كازاتومبروم» وشركة الصين الوطنية المحدودة لليورانيوم، لتسليم كمية غير محددة من مركز اليورانيوم الطبيعي المركّز الذي يستخدم في الوقود النووي.

وقالت كازاتومبروم في بيان: «لا يمكن الكشف عن الكميات وشروط العقد بسبب السرّية والحساسية التجارية».

وأضافت الشركة: «هذا العقد مع إحدى شركات الطاقة الصينية الكبرى سيسهم في تلبية حاجة الصين المتزايدة إلى طاقة نظيفة صافية، مع تعزيز العلاقات التاريخية طويلة الأمد بين البلدين في الصناعة النووية».

وتنتج كازاخستان أكثر من 40% من اليورانيوم في العالم، وتملك احتياطيات ضخمة من معادن استراتيجية أخرى.

وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنطقة الأسبوع الماضي، وقعت شركة كازاتومبروم وشركة فراماتوم الفرنسية اتفاق تعاون في الوقود النووي.

وتتعاون كازاخستان أيضاً مع روسيا في مجال الطاقة النووية.

وتتنافس فرنسا والصين وروسيا وكوريا الجنوبية على بيع أول محطة للطاقة النووية إلى كازاخستان، وسيجرى استفتاء على إنشائها بحلول نهاية العام.