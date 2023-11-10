شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بوتين «يبحث الحرب» مع كبار قادته العسكريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مع كبار القادة العسكريين، الحرب في أوكرانيا، بحضور وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة، فاليري جيراسيموف.

وأظهرت الصور التي نشرها الكرملين الرئيس بوتين أثناء اجتماعه مع شويغو وجيراسيموف، والجنرال سيرغي رودسكوي رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية، في مقر التجمع العسكري الجنوبي في مدينة روستوف.

