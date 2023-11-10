انت الان تتابع خبر العراق على موعد مع زخة مطرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما في عموم البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع اقسام البلاد".

وأضافت، أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".



وتابعت الهيئة، أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى الجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".

وأوضحت، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في عموم البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع اقسام البلاد".