انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.45% إلى 76.08 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.51% إلى 80.42 دولار للبرميل.

وأمس ارتفعت أسعار النفط، وأغلق الخام الأمريكي الخميس عند 75.74 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.55%، في حين أنهى خام "برنت" التداولات عند 80.01 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.6%.

