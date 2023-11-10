انت الان تتابع خبر العراق وبيلاروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون القانوني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، التقى اليوم الجمعة وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألينيك"، مشيرا الى، أن "الجانبين بحثا تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون القانوني".الى ذلك، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وزير العدل البيلاروسي خومينكو سيرجي نيكولاييفيتش.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "الجانبين بحثا سبل التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني وتبادل الخبرات القانونية بين البلدين ومعالجة الاشكاليات القانونية للمواطنين العراقيين المقيمين في بيلاروسيا".

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة رئيس المجلس على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المحكمة العليا في جمهورية بيلاروسيا لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير الأنظمة القضائية والتعاون القضائي المشترك بين البلدين.

