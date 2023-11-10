انت الان تتابع خبر بأقل من 24 ساعة على اغتياله.. الإطاحة بقتلة المحامي "عدنان النعيمي" ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فريقاً من محققي شرطة بغداد الكرخ، تمكن من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة لمحامي في منطقة الدورة والتوصل للجناة والقبض عليهم بوقت قياسي".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بعد الاستخبار بوجود حادث قتل لمحامي في منطقة الدورة، على الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الدورة، ونخبة من محققي القيادة لكشف ملابسات الحادث والتوصل للجناة والقبض عليهم".



وتابع، "بالفعل تمكن فريق العمل من التوصل للجناة واستحصال موافقة قاضي التحقيق، وبجهد استخباري متميز تم القبض على المتهمين بعد تحديد أماكن تواجدهم ونصب كمائن لهم".

ومساء يوم أمس الخميس، أعلنت نقابة المحامين، اغتيال احد المحامين طعنا بالسكاكين في مكتبه وسط بغداد.

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ٱغتيل الزميل المحامي عدنان النعيمي، حيث أقدمت مجموعة لم يتم التعرّف عليها لحد الآن، على اقتحام مكتب المحامي، الواقع في منطقة الدورة بمحافظة بغداد".

وأضافت: "أظهرت صور الكاميرات وجوه الجناة، فيما تم الحصول على هاتف نقال يعود للجناة سقط أثناء العملية، وتتابع النقيب أحلام اللامي تفاصيل الحادث مع القوات الأمنية، وتوجّه رئيس غرفة محامي الدورة إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية، ومتابعة القضيّة، سعيًا للتوصل السريع لمعرفة الجناة وإلقاء القبض عليهم، بأسرع ما يمكن، لينالوا جزاءهم العادل".

وأشارت الى انه "سيتم الاعلان لاحقًا عن التفاصيل الأخرى فور الحصول على المعلومات الدقيقة"

