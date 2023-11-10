انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام تقاطع "تيك توك".. ما علاقة السعودية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت أحلام صورة لمقاطعة موقع تيك توك عبر حسابها الرسمى بموقع إنستغرام، معلقة: "‏أنا احلام بنت علي بن هزيم الشامسي،‏ أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية، ‏كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبًا يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام، انتهى".

يذكر أن أحلام الشامسي أحيت حفلا غنائيا في مدينة جدة في 25 أغسطس/ آب الماضي على خشبة مسرح بنش مارك ضمن موسم الرياض.

