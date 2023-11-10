شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المؤتمرات الجماهيرية القادمة للمرشح الرئاسى فريد زهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، أنه سيتم عقد مؤتمرين جماهريين الجمعة والسبت 10و11 نوفمبر الجارى بمحافظة أسيوط، كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيرى بمحافظة الجيزة يوم 17 نوفمبر ثم مؤتمر جماهيرى بمركز إدفو محافظة أسوان يوم 22 نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

وعقدت بالأمس حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمر صحفي بأحد الفنادق بالجيزة، تم فيه عرض برنامجه الانتخابي الذى تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وكشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن هناك مجموعة من القرارات الأولى التي سيتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، من بينها قصر ملكيّة أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل: هيئة قناة السويس، والحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشركات الملكية العامة.