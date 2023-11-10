أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن آفاق السلام بين اسرائيل وجيرانها العرب "يجب ألا يتم التخلي عنها" رغم الحرب. وتابعت :"في هذا الصراع الذي يكاد يكون غير قابل للحل، من المهم ألا نفقد الرؤية طويلة المدى. ويجب ألا نتخلى عن الفرصة التاريخية للسلام بين إسرائيل وجيرانها العرب".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية المانيا دعت إلى عدم التخلي عن إمكانية السلام بين إسرائيل والعرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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