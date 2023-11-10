وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تدير ظهرها للمجتمع الدولي وتمعن بجرائمها بحق المستشفيات في غزة

شدّدت وزيرة الصحّة الفلسطينيّة مي الكيلة، على أنّ "​إسرائيل​ تدير ظهرها للمجتمع الدولي، وتمعن في جرائمها بحقّ ​المستشفيات​ والمراكز الصحيّة ومراكز الإيواء والطّواقم الإسعافيّة في ​قطاع غزة​".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "إسرائيل تنفّذ جريمةً مركبّةً بحقّ المستشفيات والطّواقم الطّبيّة، بدأت بمنع إدخال ​الوقود​ والمستهلكات الطبية إليها، واليوم تَختم هذه الجرائم باستهداف المستشفيات بالنّار والقصف بشكل مباشر، حيث استهدفت فجرًا عددًا من المستشفيات في قطاع غزة؛ في الوقت الّذي حذّرنا فيه من كارثة كبرى جرّاء هذه الجرائم".

وأكّدت الكيلة "خروج 18 مستشفى عن الخدمة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السّابع من تشرين الأوّل الماضي".