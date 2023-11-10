ولي العهد السعودي: ندين بشدة ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان خلال افتتاح القمة السعودية الافريقية انه "ندين بشدة ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا بن سلمان إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.