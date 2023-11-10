برنامج الامم المتحدة نفذ مبادرة لتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في زحلة

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع السفارة الإيطالية في لبنان ووزارة الطاقة والمياه، وبتمويل من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، بتنفيذ مبادرة بالغة الأهمية لتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في زحلة. وفي عام 2022 خصصت الحكومة الايطالية منحة قدرها 4 ملايين يورو لضمان تشغيل وصيانة المحطة لمدة عامين.

واستجابة للأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ عام 2019، وتدهور قدرة القطاع العام على إدارة وتشغيل الخدمات العامة، تضافرت جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الطاقة والمياه والحكومة الإيطالية لتأمين تمويل طارئ لفترة محدودة من أجل ضمان تشغيل المحطة، مما يوفير الوقت للحكومة لوضع خطة مستدامة لهذه المحطة.

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ويهدف هذا المشروع إلى الحؤول دون توقف المحطة عن العمل تجنبًا للعواقب المحتملة، بما في ذلك التلوث البيئي الذي يطال الأراضي ومصادر المياه – ولا سيما نهر الليطاني، مما قد يحدث عواقب وخيمة في قطاع الزراعة الذي يشكل مصدر دخل حيوي للكثيرين في البقاع – كما يهدف إلى منع إلحاق الأضرار التقنية في المحطة نفسها.

في هذا الإطار أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ان "استدامة التشغيل والصيانة مختلف محطات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان هي أولوية بالنسبة لوزارة الطاقة والمياه. وبناء على ذلك، قامت الوزارة بالتنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء والجهات المانحة لضمان استمرار تشغيل وصيانة هذه المحطات . وعلى المستوى الاستراتيجي، لا يمكن تحقيق استدامة التشغيل والصيانة إلا من خلال تأمين الموارد المالية وذلك عن طريق إشراك المواطنين في دفع رسوم المياه وتسجيل منازلهم ضمن نظام شبكات الدولة للمياه. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الحالي، قامت الوزارة بوضع مشاريع جديدة لقطاع الصرف الصحي من جهة، وتسعى إلى إقامة المزيد من التعاون مع الوزارات الأخرى لمعالجة وإدارة مياه الصرف الصحي غير المنزلية".