الخطيب للزعماء العرب: العالم لن يستجيب لكم إلا إذا أظهرتم له انكم أقوياء

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الى ان "ما يسمى الحضارة الغربية ترتكب الآن في غزة أفظع جرائم التاريخ بما يزيد على الجرائم التي ارتكبها مجرمو حروب التاريخ دون أن تستطيع الدول العربية والاسلامية مجتمعة أن تفرض وقفاً لهذا العدوان حتى الآن مكتفية ببعض المواقف من التنديد والمطالب التي تستجدي وقفاً إنسانياً مؤقتاً لإطلاق النار لا يمنع قتلاً وذبحاً للفلسطينيين ولا تدميراً لمدنهم على رؤوس أبنائهم وأطفالهم الذين إما يخرجون أشلاء أو يُدفَنون تحت الركام".

ووجه الخطيب رسالة الى رؤساء الدول العربية والاسلامية الذين سيجتمعون في السعودية والاسلامية بنداءٍ أخوي أن العالم لن يستجيب لكم إلا إذا أظهرتم له انكم أقوياء واتفقتم على كلمة رجل واحد فيصغي اليكم وتفرضون وقفاً لإطلاق النار تحفظون به ما تبقى من شعب غزة وتحفظون به كرامتكم وكرامة شعوبكم الملطخة بدماء أبناء غزة.

واضاف :"لقد حان هذا الوقت منذ زمن بعيد فهلّا تكون دماء واشلاء أبناء غزة هاشم اليوم ثمناً لاستعادة هذه الكرامة التي سبقتكم إليها شعوبكم عندما استعادت القضية الفلسطينية بما تظهره لها من تأييد"، معتبرا إنّ "الشعب الفلسطيني أخذ على عاتقه أن يواجه الاحتلال ولم يكلّفكم أن تقاتلوا عنه، ولكنه رضي منكم أن تمنعوا القتل عن أطفاله ونسائه فهل أنتم فاعلون".

وتابع :"لقد قيَّمت الشعوب العربية والاسلامية موقفكم الرافض لتهجير سكان غزة تقييماً إيجابياً لكنها تنتظر منكم أيضا أن يبقوا على قيد الحياة وألا يُترَك أمرهم إلى آلة الذبح الغربية، وإنّ موقفكم الواحد الرافض لما يقوم به العدو إلى جانب إبراز بعض وجوه القوة من سحب سفراء الدول المطبّعة لدى العدو وطرد سفرائه لديه والتهديد على الاقل بقطع النفط عن هذا المجرم سيوقفه عند حده ويضطره إلى التوقف عن مجازره وإجرامه".