أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة ثلّةً من شهدائها الأبرار، الّذين ارتقوا شهداءً على طريق القدس، وهم: علي خليل العلي "خضر" من بلدة مليخ في ​جنوب لبنان​، محمد علي عباس عساف "جواد" من بلدة ​بوداي​ في البقاع، عبد اللطيف حسن سويدان "صافي" من بلدة ​ياطر​ في جنوب لبنان، محمد قاسم طليس "أبو علي" من بلدة ​بريتال​ في البقاع، جواد مهدي هاشم "أبو صالح" من بلدة الخيام في جنوب لبنان، جعفر علي سرحان "مهران" من بلدة مشغرة في البقاع وقاسم محمد عواضة "ملاك غانم" من بلدة ​جويا​ في جنوب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى 7 من عناصره سقطوا "على طريق القدس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.