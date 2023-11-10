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بلينكن يؤكد «الحاجة إلى بذل المزيد» لحماية المدنيين في غزة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - أ.ف.ب
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، «الحاجة إلى بذل المزيد» لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مرحباً في الوقت نفسه بموافقة إسرائيل على لزوم «هدن» يومية في حربها مع حركة حماس في القطاع للسماح بخروج السكان من شماله. وقال بلينكن خلال زيارة إلى نيودلهي: «أعتبر أنه تم إحراز بعض التقدم، لكن من الواضح جداً أن هناك حاجة إلى بذل المزيد على صعيد حماية المدنيين، وإيصال المساعدة الإنسانية إليهم».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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