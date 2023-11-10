شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تلقي القبض على زعيم عصابة مخدرات ألباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - رويترز

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الجمعة، إن الشرطة التركية قالت إنها ألقت القبض على دريتان ريكسهيبي، وهو مجرم ألباني هارب مطلوب بتهمة تهريب مخدرات بموجب نشرة حمراء من الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، (تويتر سابقاً)، «تم القبض على دريتان ريكسهيبي، زعيم عصابة المخدرات «كومبانيو بيلو» التي تصدر المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا».