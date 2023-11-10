شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنهي اتفاقاً مع اليابان بشأن وقف استخدام الأسلحة النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

أظهرت وثيقة حكومية أن روسيا علقت العمل باتفاقية تعاون مع اليابان بشأن وقف استخدام أسلحة نووية روسية.

وأظهرت الوثيقة، التي نشرت الخميس، على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة الروسية، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع الثلاثاء، على أمر بتعليق الاتفاقية المبرمة عام 1993.

ولم تذكر روسيا سبباً لهذا القرار، لكنها قالت: إن وزارة الخارجية الروسية ستبلغ اليابان بهذه الخطوة.

وتدهورت العلاقات بين روسيا واليابان بشدة منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط العام الماضي، وحينها انضمت طوكيو إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا.

ووافقت روسيا في عام 1993 على أن يتوقف أسطولها في المحيط الهادي المتمركز في مدينة فلاديفوستوك عن إلقاء النفايات المشعة السائلة في بحر اليابان، لكنها طلبت من الدول الأغنى مساعدتها في معالجة النفايات لدفنها تحت الأرض.

وفي إطار الاتفاقية المعلقة مع اليابان، قدمت طوكيو مساعدة في وقف استخدام أسلحة نووية بما في ذلك تفكيك غواصات نووية.

لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أن العمل تعطل بسبب توقف موسكو عن إرسال البيانات اللازمة إلى طوكيو.