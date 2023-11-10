شكرا لقرائتكم خبر عن هانت «يتبرأ» من تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية حول مسيرات لدعم فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

نأي وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الجمعة، بنفسه عن تصريحات أدلت بها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بشأن خلافها مع الشرطة حيال تعاملها مع مسيرات مؤيدة للفلسطينيين قائلاً إنه لم يكن ليستخدم الكلمات التي قالتها.

ويتعرض رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط لإقالة برافرمان بعد أن اتهمت الشرطة يوم الثلاثاء بإظهار «ازدواجية في المعايير»، من حيث طريقة تعاملها مع الاحتجاجات، ولا سيما المسيرات المؤيدة للفلسطينيين.

وقال هانت للصحفيين «الكلمات التي استخدمتها برافرمان لم أكن لاستخدمها لو كنت في مكانها»، في إشارة إلى أن الوزيرة لم تختر كلماتها بعناية.

وأوضح: « رئيس الوزراء قال إنه يثق بها كل الثقة وليس لدي المزيد لأضيفه».