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انتخابات برلمان الاقليم على طاولة البحث مع المفوضية‎

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بغداد - ياسين صفوان - تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اكمال جميع المتطلبات لاجراء انتخابات برلمان الاقليم فيما التقى وفد كردي رئيس مجلس المفوضين لمناقشة استعدادات إجراء انتخابات برلمان الإقليم في الخامس والعشرين من شهر شباط من العام المقبل .

ما هي المطالب التي يتطلع الى تحقيقها نواب كرد كي تكون العملية الانتخابية شفافة ونزيهة؟

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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