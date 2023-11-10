انتخابات برلمان الاقليم على طاولة البحث مع المفوضية‎

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بغداد - ياسين صفوان - تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اكمال جميع المتطلبات لاجراء انتخابات برلمان الاقليم فيما التقى وفد كردي رئيس مجلس المفوضين لمناقشة استعدادات إجراء انتخابات برلمان الإقليم في الخامس والعشرين من شهر شباط من العام المقبل .ما هي المطالب التي يتطلع الى تحقيقها نواب كرد كي تكون العملية الانتخابية شفافة ونزيهة؟

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