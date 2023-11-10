اخبار العالم

الشعب يفقد ثقته بمرشحي الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الشعب يفقد ثقته بمرشحي الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم تتبقَ سوى أسابيع على انطلاق الانتخابات المحلية، طرق ملتوية تسبق تلك العملية منها شراء الاصوات ووعود كاذبة
فيما تستمر عمليات صرف الاموال على الاعلانات الانتخابية، يشدد المراقبون على اهمية كشف مصادر تلك المبالغ التي يستلمها المرشحون من اصحاب القوائم الكبرى.

ما رأي المواطنين بالأساليب المعتمدة لجذب الناخبين؟

أجواء الشارع العراقي قبيل انتخابات مجالس المحافظات في هذا التقرير

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا