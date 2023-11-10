انت الان تتابع خبر الشعب يفقد ثقته بمرشحي الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم تتبقَ سوى أسابيع على انطلاق الانتخابات المحلية، طرق ملتوية تسبق تلك العملية منها شراء الاصوات ووعود كاذبةفيما تستمر عمليات صرف الاموال على الاعلانات الانتخابية، يشدد المراقبون على اهمية كشف مصادر تلك المبالغ التي يستلمها المرشحون من اصحاب القوائم الكبرى.ما رأي المواطنين بالأساليب المعتمدة لجذب الناخبين؟

أجواء الشارع العراقي قبيل انتخابات مجالس المحافظات في هذا التقرير