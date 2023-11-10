انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تثير الجدل: الرجال لا يجب أن يتناولوا الدجاج.. يجعلهم ناعمين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتبرت شمس الكويتيّة أن تناول الرجال للدجاج سيجعلهم ناعمين وفق تعبيرها، وأضافت "الرجل لما يأكل دجاج يصير ناعم وأي مشكلة تضايقه، لازم يأكل أشياء فيها طاقة ذكورية". وتابعت: "هناك أدلة علمية تثبت أن تناول الدجاج يجعل الرجال ناعمين، لذلك ننصحهم دائمًا بتناول الكوارع وغيرها من الوجبات الذكورية".

ولم يمر تصريح شمس مرور الكرام، اذ انقسم المتابعون بين من رأى أنها تمزح، ومن رأى أن كلامها حقيقة.