شكرا لقرائتكم خبر عن في جلسة بعنوان "فلسطين حرة".. "النواب البرازيلي" يدعم الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك عدد من النواب وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى البرازيل، من بينهم سفراء كل من سوريا والجزائر ولبنان ومصر وإيران وقطر وتركيا وكوبا وفنزويلا والجامعة العربية وليبيا، والقائم بأعمال السفارة التونسية، في جلسة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، عقدها مجلس النواب البرازيلي بعنوان "فلسطين حرة".

وأكدت النائب فرناندا ميلشيوني خلال كلمتها في افتتاح الجلسة، تضامنها مع شعبنا، في ظل ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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ووقع 61 نائبا من أحزاب برازيلية مختلفة على عريضة، طالبوا من خلالها بوقف إطلاق النار وإدانة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

دعم الشعب البرازيلي

أعرب سفير دولة فلسطين لدى البرازيل إبراهيم الزبن في كلمته، عن امتنانه لدعم الشعب البرازيلي، مؤكدًا أن ما يتعرض له شعبنا هو نتيجة لسياسات القمع الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 75 عامًا.

وأعرب سفراء الجزائر وسوريا وليبيا وكوبا وفنزويلا والجامعة العربية، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وإدانتهم لجرائم الاحتلال.

وأشار سفير الجامعة العربية، إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأساسية منذ تأسيس الجامعة.

وتحدث في الجلسة، نواب وصحفيون وممثلون عن المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، وأدانوا في كلماتهم المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، معربين عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.