باكستان تدعو مجلس الأمن للتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت باكستان مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فعلية وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان اليوم أن باكستان تشعر بقلق متزايد بسبب استمرار القوات الإسرائيلية في قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء وفرض الحصار على قطاع غزة ومنع الغذاء والمساعدات الطبية عنهم، مشيرة إلى أن سكان غزة يعانون منذ نحو أكثر من شهر من العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل.