ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان المائية في أفريقيا بقيمة مليار دولار

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مبادرة الملك سلمان المائية في أفريقيا بقيمة تتجاوز مليار دولار.
وأوضح ولي العهد خلال القمة السعودية الافريقية الأولى التي تحتضنها الرياض، عن ضخ استثمارات سعودية بمختلف القطاعات في أفريقيا بأكثر من 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 5 مليارات دولار تمويل تنموي إضافي حتى 2030.
وأكد الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية كاملة بمجموعة العشرين.
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