ولي العهد: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

دعا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى وقف الحرب في غزة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للقمة السعودية الأفريقية، التي تستضيفها العاصمة الرياض.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني".
وأضاف: "نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام". وأكد أن المملكة "تدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار".
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