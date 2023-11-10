انقطاع مفاجئ لخدمات الإنترنت في جميع أنحاء اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مؤسسات تراقب خدمات الإنترنت في اليمن، عن انقطاع خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بدون تفسير.

وبدأ الانقطاع فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، الثانية عشر صباحا بتوقيت غرينتش وتوقفت خدمات المؤسسة العامة للاتصالات باليمن (يمن نت)، وهي المزود الرئيسي للإنترنت لعشرة ملايين مستخدم، ويسيطر عليها الحوثيون.

ويأتي هذا الانقطاع بعد سلسلة هجمات شنها الحوثيون بطائرات مسيرة استهدفت إسرائيل وسط حملة غارات جوية وهجوم بري يستهدف حركة حماس في قطاع غزة.

وأبلغ مرصد "نت بلوكس"، المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم، وشبكة "كلاود فلير" الدولية لخدمات الإنترنت، عن انقطاع الخدمة باليمن، ولم تقدما سببا لهذا الانقطاع.

وقالت "كلاود فلير" إن البيانات التي لديها تظهر تأثير المشكلة على خدمات الاتصالات على المستوى الوطني أيضا.

وينقل الكابل البحري "فالكون" الإنترنت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة على طول البحر الأحمر لصالح شركة "تيليمن".

وهناك نقطة هبوط أخرى لكابل "فالكون" في ميناء الغيضة بأقصى شرق اليمن، لكن غالبية سكان اليمن يعيشون غرب البلاد على ساحل البحر الأحمر.

ولم ترد شركة "جي سي إكس"، التي تدير كابل فالكون، على مكالمات الأسوشيتدبرس الجمعة لطلب التعليق.

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