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السعودية تدين انتهاكات سلطة الاحتلال وتطالب بوقف الحرب والتهجير القصرى

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ياسر رشاد - القاهرة - طالبت بوقف الحرب على غزة، ووقف والتهجير القصرى للفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في افتتاح القمة السعودية الأفريقية، وقال ولي العهد: إننا إذ ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف للمدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.

وأعلن ولى العهد دعم  السعودية والدول الأفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، ورحب باستئناف مباحثات جدة بين ممثلي طرفي الأزمة في السودان، وأعرب عن أمله أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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