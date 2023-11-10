ولى العهد السعودى يطلق مبادرة خادم الحرمين بافريقيا ببرامج قيمتها مليار دولار

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم مبادرة خادم الحرمين الشريفين المائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشاريع وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ولى العهد خلال رئاسته القمة السعودية الأفريقية والتي أكد فيها حرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأشار إلى تقديم السعودية أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية، وهناك حرص على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية والتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية في مختلف القطاعات ما يزيد على 25 مليار دولار، وتموين وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 5 مليارات دولار تمويلا تنمويا إضافيا لأفريقيا حتى 2030.