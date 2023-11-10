تناسب جميع المستويات والشرائح.. مصدر يكشف سعر تأشيرة باقات الحج المميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مطلع بالسياحة، عن وجود ترتيب هذا العام لأول مرة يتضمن طرح باقات برامج حج متعددة تناسب جميع المستويات والشرائح، بدون قيود أو شروط على المواطنين.

وقال "المصدر" لـ "الخليج 365"، في تصريحات خاصة، إن سعر تأشيرة هذه البرامج يصل إلى 5000 دولار.

وأضاف، إلى أن هذه البرامج سيكون عليها رقابة من الجهة الإدارية؛ لضمان الجودة والصمداقية، و سيتاح فتح الباب أمام الشركات السياحية المصرح لها و الراغبة في تنظيم هذه البرامج من الحج، بدءًا من الأحد 12 نوفمبر 2023، وحتى الأحد 19 نوفمبر 2023.

كانت وزارة السياحة، أعلنت وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات، ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية، تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين، وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة، بدون قيود أو شروط على المواطن.

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