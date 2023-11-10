بعد افتتاحه بساعات.. منح مسجد الحي القيوم بالقاهرة شهادة ضمان الجودة والاعتماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمود بكار:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منح مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، شهادة الإعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ )، بعد افتتاحه بساعات.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفريق عباس حلمي وزير الطيران، واللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أدوا صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وافتتح وزير الأوقاف، مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وألقى الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة حول "الأبعاء الإنسانية ومخاطر تجاهلها، وتلا القرآن القارئ الطبيب أحمد نعينع.