"الأرصاد" تكشف توقعات الطقس غدا السبت: شديد الحرارة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت 11-11-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إنه يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، إن طقس غدا السبت لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والوجه البحري، تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى، وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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