المفتي سوسان في صلاة الجمعة الجامعة في صيدا: مقاومتنا ليست إرهابا

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان مدينة صيدا شهدت أكبر فعلية تضامنية مع غزة وشعبها ومقاومتها، إذ احتشد آلاف اللبنانيين والفلسطينيين في الملعب البلدي)عند المدخل الشمالي، وأدوا صلاة "الجمعة الجامعة"، بدعوة من دار الفتوى ودائرة الاوقاف الإسلامية في صيدا مع علماء المدينة تحت عنوان "الجمعة الجامعة نصرة لغزة العزة".

وأم مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان الصلاة وألقى خطبة الجمعة وأكد فيها "انها ساعة الحقيقة ولحظة القرار، الفلسطينيون اليوم في غزة بدون ماء وغذاء ودواء ومستشفيات، بدون بيوت، يدفنون شهداءهم، ويتابعون صمودهم وانتصارهم، الفلسطينيون في غزة اليوم وفي كل فلسطين يصنعون التاريخ بأبهى صوره النضالية، يقاتلون عن أمة ويصبرون ويعلمون أـن الشجاعة صبر ساعة وانما النصر مع الصبر".

وشدد المفتي سوسان علة "أن المطلوب اليوم وقف هذا الاعتداء وفتح كل المعابر وخصوصا معبر رفح لتزويد أهل غزة بالغذاء والمياه والتجهيزات الطبية والدواء والوقود"، داعيا إلى "نصرة غزة بكل مستطاع بالكلمة وبالموقف وبالهتاف وبالمال وبالدعاء وبالتضرع الى الله بالفرج والنصر القريب"، مستغربا "ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي اذ تعتبر مقاومتنا إرهابا فيما تعتبر ان عدوان واجرام الصهاينة هو دفاع عن النفس".