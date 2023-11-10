النشرة: سقوط قذيفة اسرائيلية بالقرب من مستشفى ميس الجبل وتضرر قسم الطوارئ

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن سقوط قذيفة اسرائيلية بالقرب من مستشفى ميس الجبل وتضرر قسم الطوارئ. واكد مدير مستشفى ميس الجبل حسين ياسين للـLBCI "تضرر قسم الطوارئ في المستشفى جراء القصف الإسرائيلي وإصابة طبيب الطوارئ بجروح طفيفة".

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