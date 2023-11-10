فضل الله دعا الدول العربية والاسلامية الى إدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني

اشار السيد علي فضل الله، خلال خطبة الجمعة الى ان "البداية من فلسطين، حيث يستمر العدو الصهيوني بارتكاب مجازره وفظائعه بحق المدنيين الآمنين في قطاع غزة في استهدافه للمباني السكنية على رؤوس ساكنيها والمرافق الحيوية وصولاً إلى المستشفيات التي لم يعد أغلبها صالحاً لخدمة المرضى والجرحى، وفي استمرار الحصار المطبق عليه الذي يمنع من الحصول على لقمة الخبز والماء والدواء وسبل الاستشفاء والوقود، وهو يواكب ذلك باقتحامات متواصلة ومواجهات دامية وحملة اعتقالات يمارسها في الضفة الغربية ظناً منه أنه بذلك يستعيد هيبته وقوة الردع التي فقدها ويفقدها كل يوم، بفعل الضربات التي وجهتها إليه المقاومة الفلسطينية ولا تزال وبهدف زرع اليأس في قلوب الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أرضهم أو الانصياع للخيارات التي يسعى إليها هذا الكيان وجعلهم يقبلون بالأمر الواقع الذي سيفرضه عليهم".

واعتبر فضل الله انه "رغم كل المآسي التي نشهدها والعدوانية التي يقوم بها هذا العدو وآلته العسكرية والدعم الغربي الكامل الذي يحظى به، نرى في المقابل من لا يزالون يصرون على منازلة هذا العدو ومواجهته في الميدان لرد كيد عدوانه، ويقدم في ذلك أمثولات في البطولة والشجاعة والإقدام رغم عدم التكافؤ بين إمكاناته وإمكانات العدو والتي تجعله غير قادر على التقدم وإن تقدم بأكلاف باهظة تثقله وتثقل كيانه".

وتابع :"إننا أمام ما يجري، لا بد أن نحيي مجدداً صمود هذا الشعب وثباته وصبره واستعداده لتقديم أغلى التضحيات من أجل أن يعيش حراً في أرضه عزيزاً في وطنه/ ونجدد دعوتنا بضرورة الوقوف مع هذا الشعب ومع قضيته في هذه المرحلة العصيبة انطلاقاً من واجب إنساني وقومي وإسلامي، ومساندتهم بكل أساليب الدعم ووسائله".

ودعا فضل الله "الدول العربية والإسلامية التي ستجتمع في جامعة الدول العربية أو في منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن يكون موقفها موحداً وصارخاً وحاسماً ومنسجماً مع قيمها ومبادئها في إدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني العربي والمسلم، والعمل بكل الإمكانات والوسائل التي تمتلكها بما يمنع هذا العدو من مواصلة ممارساته الإجرامية بحق هذا الشعب، وذلك باتخاذ مواقف عملية ورادعة تؤدي إلى إيقاف نزف هذا الدم العربي والإسلامي، ونحن نرى أن هذه الدول قادرة على القيام بهذا الدور إن حررت إرادتها ووحدت جهودها وقررت أن تخرج من ضعفها وهزيمتها أمام هذا العدو ومن ورائه وتأخذ في الاعتبار نبض شعوبها".

وشدد فضل الله على ان "لبنان لا يزال يقف في الموقع المتقدم في مساندة الشعب الفلسطيني ويقدم التضحيات الجسام من دماء أبنائه وممتلكاتهم ومقدراتهم واستعدادهم لتحمل أعباء ذلك، في الوقت الذي نشهد وبشكل يومي استمرار العدو الصهيوني باعتداءاته المتكررة على القرى اللبنانية والتي تستهدف الأماكن السكنية والمزروعات والمدنيين والتي وصلت إلى قتل الأطفال والنساء في خلال تنقلاتهم والتي شهدناها في الاستهداف المتعمد لسيارة مدنية أودت بحياة ثلاثة فتيات بعمر الورود وجدتهم وجرح أمهم، والتي أراد العدو من خلالها بث الخوف والرعب في نفوس اللبنانيين ودق أسفين بينهم وبين المقاومة".

وتابع :"إننا أمام ما جرى إذ ندين هذه الاعتداء الغاشم، وفي الوقت الذي نحيي فيه صمود أهالينا في جنوبنا العزيز وثباتهم نتقدم بالعزاء لوالد هذه العائلة الكريمة وللأم الصابرة الجريحة ولكل المقاومين الذين يبذلون الدماء والتضحيات من اجل حفظ هذه الأرض وكرامة لهذا الوطن وعزته ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ... ونقول للعدو الذي يريد من وراء ذلك إخافة الشعب اللبناني وثنيه عن الوقوف في وجه غطرسته وعلوه واستكباره: إنه لن يجني من وراء ما حدث إلا مزيداً من إصرار هذا الشعب ومقاومته الباسلة على مواجهة هذا الكيان ومنع عبثه بالأرض التي نحن معنيون بحفظها وإبقائها عزيزة حرة كريمة".