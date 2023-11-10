وزارة الصحة دانت استهداف مستشفى ميس الجبل: نحمل اسرائيل المسؤولية عن تعريض حياة الأبرياء والمرضى للخطر

اعربت وزارة الصحة العامة في بيان عن " إدانتها واستنكارها لاستهداف مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان ما أدى إلى جرح أحد العاملين الصحيين وتضرر قسم الطوارئ، في تحدٍ صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية كافة".

واكدت ان"إن استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، ويعرض حياة الأبرياء والمرضى للخطر".

وحملت"السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير المبرر والذي كان سيؤدي إلى نتائج كارثية لو ان القذيفة المدفعية التي استهدفت المستشفى انفجرت".

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجباتها في ضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية، مطالبة "بإجراء تحقيق شامل وعادل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".

وشددت على ان "حماية الصحة والسلامة العامة هي من أسمى الواجبات الإنسانية، ويجب أن تكون فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية".