اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في حديث لـ"فوكس نيوز" ان الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي استمر أكثر من شهر ضد حماس يستغرق وقتا أطول مما كنت آمل.

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو لفوكس نيوز: الهجوم الجوي والبري يستغرق وقتا أطول قليلا مما كنت آمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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