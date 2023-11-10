السلطة الفلسطينية تعلن استعدادها لتسلم مسئولية قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، اليوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم مسئولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل.

وأضاف عباس، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "نؤكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسئولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

يأتي ذلك بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، والذي جعل مستشفيات غزة تواجه صعوبة في مواكبة أعداد الجرحى الذين يتدفقون عليها وسط نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 18 من أصل 35 مستشفى في غزة و40 مرفقا صحيا آخر خارج الخدمة، إما بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، لقطات مصورة لمستشفى الشفاء قالت إنها تظهر آثار هجوم إسرائيلي على موقف للسيارات كان يحتمي به النازحون ويراقبه الصحفيون.