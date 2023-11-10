حرب الأنفاق هى الأكثر صعوبة على مر التاريخ .. تدمير أكثر من 150 دبابة وآلية عسكرية لإسرائيل منذ بدء العدوان

الشارقة - اميمة ياسر - وصف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، أنفاق غزة بأنها "التهديد الأكبر" للقوات الإسرائيلية في هجومها البري، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى لتفكيك حماس والقضاء على هذه الأنفاق.

وبحسب التقرير، تجرد أنفاق حماس قوات الاحتلال من المزايا التكنولوجية إلى حد كبير، وتعطي ميزة كبيرة تحت الأرض وفوقها.

وتشير الوكالة، إلى أن "حرب الأنفاق" هي الأكثر صعوبة على مر التاريخ، إذ يمكن للطرف الذي بنى الأنفاق أن يختار المكان الذي ستبدأ فيه المعركة، وكيف تنتهي، بفضل الكمائن التي يمكنه نصبها.

وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات، تنشرها المقاومة، التي أعلنت عن تدمير أكثر من 150 دبابة وآلية عسكرية لإسرائيل منذ بدء العدوان حتى الآن، يظهر خلالها رجال المقاومة وهم يخرجون من الأنفاق ويستهدفون قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.

تدمير شبكة الأنفاق

أكد الاحتلال الإسرائيلي أن أولويته تتمثل في تدمير شبكة أنفاق حركة حماس الممتدة تحت قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه تم تدمير 130 مدخلا للأنفاق منذ بداية الحرب، وقال المتحدث باسمه دانيال هاجاري إن "حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة"، مؤكدًا أن جنودًا من سلاح المهندسين يستخدمون عبوات ناسفة لتدمير شبكة الأنفاق.

هدن إنسانية

وصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى يومي الـ34، والذي أسفر عن استشهاد نحو 11 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأعلن البيت الأبيض أن إسرائيل تبدأ تنفيذ هدن لمدة 4 ساعات يوميًا، شمالي قطاع غزة للسماح للمدنيين بالفرار، وتم تحديد ممرين إنسانيين سيتم السماح للسكان بالفرار من خلالهما.