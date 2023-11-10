شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| مؤيدون للفلسطينيين يغلقون مصنعاً عسكرياً في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنجلترا - رويترز

أغلق عشرات المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين مداخل مصنع «بي.إيه.إي سيستمز» في جنوب شرق إنجلترا، الجمعة، مستهدفين أكبر مورد عسكري في بريطانيا للدعوة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ورفع نحو 50 شخصاً لافتة مكتوباً عليها «أوقفوا تسليح إسرائيل»، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية أمام أحد مداخل المصنع في روتشستر بمقاطعة كنت حيث تقوم شركة بي.إيه.إي باختبار وتجميع المعدات الإلكترونية المستخدمة في الطائرات العسكرية وأنظمة المراقبة.

وتجمع عشرات المتظاهرين عند مداخل أخرى.

