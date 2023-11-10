انت الان تتابع خبر بشكل مفاجئ.. إلغاء مباراة المغرب وإريتريا في تصفيات مونديال 2026 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووضع "فيفا" صفة "ملغاة" أمام المباراة بين المغرب وإريتريا على ملعب أدرار في أغادير، خلال نشره جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة السمراء.

وكان موقع "إريتريان فوتبول" قد أعلن قبل أسبوعين، أن منتخب "الجمال الحمراء"، قرّر التراجع والتخلي عن المشاركة في التصفيات، وعزا ذلك إلى "مشكلة داخلية".



وأوضح أن "إريتريا قد لا تشارك في تصفيات كأس العالم 2026؛ لأن زيميد تيكلي، المفوض الإريتري للرياضة والثقافة الذي يشرف أيضا على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة".

وكان مدرب المغرب، وليد الركراكي، تحدث الخميس، عقب كشفه عن لائحة "أسود الأطلس" للتصفيات الأفريقية، عن إمكانية انسحاب الخصم.

وقال: "حتى الآن لم نحصل على تأكيد رسمي من فيفا حول إلغاء المباراة. رغم أن الأصداء التي لدينا تدل على التأجيل، لكن في اللحظة الأخيرة قد نُبلغ بخوض المباراة".

وكان مقررا أن تلتقي إريتريا مع المغرب والكونغو في 16 و21 الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا النيجر وتنزانيا وزامبيا.

وكانت إريتريا قد انسحبت من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، المقررة نهائياتها مطلع العام المقبل في ساحل العاج.

ولم يلعب المنتخب الإريتري أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا 0-2 في 10 سبتمبر 2019 خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وباستثناء مشاركته في بطولة "سيكافا" نهاية 2019 والمواجهة الودية أمام السودان في يناير 2020 عندما خسر 0-1، لم يشارك منتخب إريتريا بأي شكل من الأشكال في منافسات رسمية أو مباراة ودية.

