انت الان تتابع خبر قبيل مواجهة فالنسيا.. مران ريال مدريد يشهد غيابين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد مران الميرنجي، تواجد جود بيلينجهام، والذي تدرب بشكل طبيعي دون مشاكل، ويبقى قرار مشاركته في يد المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وفي سياق متصل، غاب اللاعب التركي أردا جولر عن مران اليوم، حيث ظل يتدرب منفردا في صالة الألعاب الرياضية، ليتأجل ظهوره الأول مع الفريق لما بعد فترة التوقف الدولي.



كما غاب عن المران، المدافع الألماني أنطونيو روديجر، حيث تمتع بفترة راحة بقرار من أنشيلوتي، خاصة وأنه لن يتواجد ضد فالنسيا لتراكم البطاقات الصفراء.

وبجانب جولر وروديجر، يغيب عن ريال مدريد في لقاء الغد ضد الخفافيش بداعي الإصابة، كورتوا وكيبا وإيدير ميليتاو وتشواميني وداني سيبايوس.

