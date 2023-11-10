انت الان تتابع خبر أكد مواصلة الحرب.. نتنياهو يحدد أماكن قيادات حماس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نتانياهو وذلك في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز"، إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفا: إنهم هناك، سوف نصل إليهم".

ولفت نتانياهو إلى أن "إسرائيل ستواصل الحرب حتى تنهار حماس".



وشبه نتانياهو هدف تدمير حماس بحروب الولايات المتحدة ضد القاعدة وداعش، قائلا: "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لهزيمتهم. لا أعتقد أن إسرائيل ستحتاج إلى كل هذا الوقت، لكننا سنسقط حماس، ولا يهم كم من الوقت سيستغرق ذلك، لأن مستقبلنا ومستقبل الدول المجاورة ومستقبل الفلسطينيين مرتبط بالجانب الذي سينتصر"، وفق قوله.