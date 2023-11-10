مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 حقيبة شتوية في منطقة كوهستان بإقليم خيبربختون خوا في باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 حقيبة شتوية في منطقة كوهستان بإقليم خيبربختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1.750 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في الخليج 365 الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.