ولى العهد السعودي: زيادة السفارات السعودية في أفريقيا إلى أكثر من 40 سفارة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ولى العهد السعودي محمد بن سلمان زيادة عدد السفارات السعودية في أفريقيا إلى أكثر من 40 سفارة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم فى افتتاح القمة السعودية الأفريقية حيث أشار إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين، إيمانا منها بدور أفريقيا.

وأكد حرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 إلى إطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول منخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الأفريقية.

كما أكد دعم السعودية للتنمية المستدامة، وحق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية. جدد ولى العهد السعودي التزام المملكة بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة، وتطوير تقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون أفريقي.