شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: حملة "طرق الأبواب" هدفها التوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تنظيم المؤتمرات الحاشدة لدعم الرئيس السيسي هي نوع من أنواع الدعم كجزء من الحملة الانتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الأمانات النوعية للحزب من الشباب والمرأة ستنظم مؤتمرات للمتخصصين بالإضافة الى المؤتمرات الشعبية في المحافظات.

وأضاف حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن المؤتمرات الشعبية ستقام في كل المحافظات، بالإضافة إلى ذلك هناك 3 أمانات في الحزب تقود حملة "طرق الأبواب" ستكون مهمتها مخاطبة المصريين والجلوس مع المواطنين وتعريفهم قيمة المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه الأمانات ستعمل في قرى الدلتا والصعيد.

وتابع: "نحن جزء من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والحملة مفتوحة للجميع وكل واحد بتنظيمه وقدرته بيشتغل على هذا النمط، وما يهمنا كلنا كمصريين هو الإقبال على صناديق الانتخابات، والدول لما تشوفنا وتشوف نسبة الإقبال ده ينقل ثقافة المجتمع، ونشجع على المشاركة، وقوة المشاركة تعنى الكثير لمصر ولنقل الرسالة للمجتمع الدولي".